بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث

يسير النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

النصر بطل الشتاء

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي، لينجح في حصد لقب بطل الشتاء برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب الوصيف، والاتحاد صاحب المركز الثالث.

ونجح العالمي بقيادة جارسيا في تحقيق الفوز 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرة واحدة فقط، وتألق هجوميًا، حيث تمكن من تسجيل 30 هدفًا، واستقبل 8 أهداف.

وسبق أن حصد العالمي لقب دوري المحترفين مرتين، عندما توج بلقب بطل الشتاء، وذلك في موسمي 2013/ 2015 و2014/ 2015، ما يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمواصلة التألق هذا الموسم، وحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تصدر ترتيب الدور الأول من دوري المحترفين في موسم 2019/ 2020، إلا أنه فشل في التتويج باللقب، لينجح الهلال في حصده.

العالمي يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.