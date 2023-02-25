بطولة كأس السعودية الأغلى في العالم تجذب الأنظار

انطلقت أمس الجمعة، منافسات اليوم الأول من بطولة كأس السعودية 2023 تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، والبالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.

جوائز أمسية الجمعة

وحصد الجواد عسفان الخالدية، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أغلى جوائز أمسية الجمعة، بعد فوزه بكأس المنيفة العربية للخيل الأصيلة المصنّف فئة ثانية، ووصل مجموع جوائزه إلى مليون دولار.

وبقيادة من الخيّال عبدالله العوفي وإرشاد المدرب سعد بن مطلق، قطع عسفان الخالدية مسافة 2100 متر في 2.18.43 دقيقة. وخُصِّص الشوط، للخيل العربية بعمر عامين فأكثر.

تحدي الخيالة العالمي

وحملت 4 من أشواط اليوم الأول، مساء أمس، عنوان “تحدّي الخيّالة العالميّ”، الذي تَوّج 4 فرسان، بينهم البريطانية جوانا ماسون، قائدة الحصان “مدباس”.