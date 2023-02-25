Icon

بطولة كأس السعودية الأغلى في العالم تجذب الأنظار Icon الأرق يرفع مخاطر النوبات القلبية Icon سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق القطرية Icon لقطة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن Icon العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين Icon الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon جيك بول: متحمس لحضور مايك تايسون نزال الحقيقة Icon الباطن لا يخسر على أرضه ضد الاتفاق Icon 43 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 47 خلال 24 ساعة Icon ارتفاعات الدولار القياسية في طريقها للتراجع عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت شعار نسابق العالم

بطولة كأس السعودية الأغلى في العالم تجذب الأنظار

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
بطولة كأس السعودية الأغلى في العالم تجذب الأنظار
المواطن - تصوير هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

انطلقت أمس الجمعة، منافسات اليوم الأول من بطولة كأس السعودية 2023 تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، والبالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.

جوائز أمسية الجمعة

وحصد الجواد عسفان الخالدية، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أغلى جوائز أمسية الجمعة، بعد فوزه بكأس المنيفة العربية للخيل الأصيلة المصنّف فئة ثانية، ووصل مجموع جوائزه إلى مليون دولار.

وبقيادة من الخيّال عبدالله العوفي وإرشاد المدرب سعد بن مطلق، قطع عسفان الخالدية مسافة 2100 متر في 2.18.43 دقيقة. وخُصِّص الشوط، للخيل العربية بعمر عامين فأكثر.

تحدي الخيالة العالمي

وحملت 4 من أشواط اليوم الأول، مساء أمس، عنوان “تحدّي الخيّالة العالميّ”، الذي تَوّج 4 فرسان، بينهم البريطانية جوانا ماسون، قائدة الحصان “مدباس”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم