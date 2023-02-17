بعثة الشباب تصل إلى الدوحة

وصلت بعثة نادي الشباب إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك من أجل مواجهة فريق ناساف كارشي الأوزبكي بعد غدٍ الأحد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” صورًا من وصول بعثة الفريق العاصمي إلى الدوحة.

موعد مباراة الشباب ضد ناساف

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم الأحد المقبل حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف الأوزبكي في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة الاثنين المقبل بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.