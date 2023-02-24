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استعدادًا لمواجهة ضمك

بعثة النصر تطير إلى أبها

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
بعثة النصر تطير إلى أبها
المواطن - فريق التحرير

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سافرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى مدينة أبها، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ضمك غدًا السبت في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” جانب من مغادرة بعثة الفريق بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرياض إلى أبها.

تاليسكا يغيب عن النصر 

جدير بالذكر أن البرازيلي تاليسكا سيغيب عن فريقه في 5 مباريات مقبلة، بعدما أعلن النادي أمس الخميس خضوعه لبرنامج علاجي سيستمر لمدة شهر في إحدى المراكز العلاجية في البرازيل.

سلطان الغنام لاعب النصر

ولن يتواجد اللاعب البرازيلي في مباريات “ضمك في دوري روشن، الباطن في دوري روشن، الاتحاد في دوري روشن، أبها في كأس الملك، أبها في دوري روشن”.

وتُقام مباراة النصر وضمك غدًا السبت بالجولة الـ18 في دوري المحترفين، مباراة الباطن تنطلق يوم 3 مارس في الدوري، مباراة الاتحاد يوم 9 مارس في الدوري، مباراة أبها يوم 14 مارس في كأس الملك، مباراة أبها في الدوري يوم 18 مارس”.

مسلي آل معمر رئيس النصر

عبدالإله العمري لاعب النصر

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