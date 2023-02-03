بلاغ عن مفقود إماراتي في مكة المكرمة

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أعلن فريق إنجاد عن تغيب شخص من الجنسية الإماراتية في مكة المكرمة، داعيًا الجميع إلى التواصل مع ذويه في حال الوصول إلى معلومات بشأن المتغيب.
وكشف حساب الفريق في تغريدة على موقع تويتر، عن أن المتغيب الإماراتي يبلغ من العمر الـ 34 ، وقد تغيب يوم 4/ 7 / 1444، بـ مكة المكرمة – في الحرم المكي.
وتابع الحساب: على من يجده أو لديه معلومات عنه الاتصال على الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه التي ذكرها في إعلان التغيب.
في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تلقّيه 1715 بلاغًا خلال أسبوع واحد، موضحا أنه تلقى 5 بلاغات عن مفقودين، فيما وصل عدد بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال إلى 1710 بلاغات.