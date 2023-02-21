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يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

بلدية محافظة مرات تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
بلدية محافظة مرات تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة مرات التابعة لأمانة منطقة الرياض توفر وظائف شاغرة (رجال/ نساء) عبر منظومة التوظيف (جدارات) (هندسية وصحية وفنية)، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة السابعة (وظيفة واحدة – للرجال و النساء).
– المرتبة الخامسة (وظيفتين – للرجال و النساء).
– المرتبة الرابعة (وظيفتين – للرجال و النساء).

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التعليمات:

1-أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/11هـ الموافق 2023/03/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

 

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