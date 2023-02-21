بلدية محافظة مرات تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

أعلنت بلدية محافظة مرات التابعة لأمانة منطقة الرياض توفر وظائف شاغرة (رجال/ نساء) عبر منظومة التوظيف (جدارات) (هندسية وصحية وفنية)، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة السابعة (وظيفة واحدة – للرجال و النساء).

– المرتبة الخامسة (وظيفتين – للرجال و النساء).

– المرتبة الرابعة (وظيفتين – للرجال و النساء).

التعليمات:

1-أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/11هـ الموافق 2023/03/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا