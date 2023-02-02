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بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

2023-02-02 الساعة 2:53
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلغاريا عن دعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030.

منافسة دولية

يُذكر أن خمس دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

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وبدأت المملكة العام الماضي، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

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