بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

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أعلنت بلغاريا عن دعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030.
يُذكر أن خمس دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.
وبدأت المملكة العام الماضي، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.