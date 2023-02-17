بلغاريا تعثر على جثث 18 مهاجرًا غير شرعي في شاحنة أخشاب

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كشف مسؤولون في ببلغاريا، اليوم الجمعة، أن 18 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، عُثر عليهم ميتين في شاحنة كانت متروكة بالقرب من العاصمة صوفيا.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الشاحنة كانت تنقل أخشابًا وتحمل مهاجرين غير شرعيين مختبئين في مقصورة، مضيفة أنه تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو.
وأفاد وزير الصحة أسين ميدجيديف أن 34 مهاجرًا، بينهم خمسة أطفال، نُقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، بعضهم في حالات حرجة لكن مستقرة.
وتسعى الشرطة للتعرف على سائقي الشاحنة الهاربين.
وفي عام 2022، عثرت السلطات الأمريكية على جثث 46 شخصًا على الأقل يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين في حاوية شاحنة كانت متوقفة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.
وقال رئيس الإطفاء في المدينة تشارلز هود: “إنه تم العثور على جثث 46 شخصًا على الأقل، فيما تم نقل 16 شخصًا من بينهم أربعة أطفال إلى المستشفى”.
وخلال عام 2020، أعلن إيناكي بلانكو، المدعي العام في ولاية غيريرو الجنوبية المكسيكية، عثور السلطات الأمنية على عشر جثث متفحمة على الأقل داخل إحدى الشاحنات.
وقال بلانكو: إن “الأمن عثر على الجثث، داخل شاحنة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ”، مضيفًا أن محققين جنائيين وخبراء في الطب الشرعي عاينوا مكان الجريمة والجثث.