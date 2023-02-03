بلينكن لـ نظيره الصيني: لن أسافر بكين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا مع نظيره الصيني كان غانغ، أبلغه خلاله أنه لن يسافر إلى بكين على ضوء حادثة المنطاد الصيني.

أزمة المنطاد الصيني.

وكانت مصادر أمريكية قد كشفت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد الصيني.

وأكدت الصين، الجمعة أن المنطاد الصيني المشتبه به الذي يطير فوق الولايات المتحدة الأمريكية جسم طائر مدني يستخدم أساسًا لأبحاث الطقس، وانحرف عن مساره المخطط له.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي مصادفة، وجاء في بيان المتحدث باسم الخارجية: أنه جسم مدني طائر يُستخدم للبحوث، تأثر بالرياح الغربية وبقدرة محدودة على القيادة الذاتية، انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له، الجانب الصيني يأسف لدخول السفينة الجوية غير المقصود إلى المجال الجوي الأمريكي بسبب القوة القاهرة، على حد قوله.