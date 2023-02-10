بنزيما وميليتاو يصلان المغرب استعدادًا لمواجهة الهلال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الخميس، عن وصول كل من الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو للانضمام إلى تدريبات الريال في المغرب استعدادًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية غدًا السبت.

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” صورًا لوصول بنزيما وميليتاو إلى مقر إقامة الريال في مدينة الرباط المغربية.

الهلال ضد ريال مدريد

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تحدث بعد فوز الريال على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلًا: “بنزيما وميليتاو سيتواجدان الخميس في المغرب استعدادًا للعب في نهائي مونديال الأندية، أما كورتوا فلن يشارك”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022 بين فريقي الهلال وريال مدريد.

وسيقود المباراة أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.