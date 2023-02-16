بنزيما يُقدم لقب كأس العالم للأندية لجماهير ريال مدريد

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، لقب كأس العالم للأندية للجماهير المدريدية، وذلك قبل انطلاق مباراة إلتشي مساء الأربعاء في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

الجماهير تحتفل بـ كأس العالم للأندية

واحتفل النجم الفرنسي بلقب مونديال الأندية مع جماهير الريال، وذلك بعد الفوز به مساء السبت الماضي على حساب نادي الهلال بنتيجة 5/ 3 في المباراة النهائية التي أُقيمت في مدينة الرباط المغربية.

ويواجه الريال فريق إلتشي بحثًا عن الفوز وتقليص الفارق مع نادي برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط فقط، حيث تُشير النتيجة الحالية إلى تفوق الريال على إلتشي برباعية دون رد.