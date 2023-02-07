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يجب أن تستعد الشركات الأمريكية للأسوأ

بنك أوف أمريكا يتوقع عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون

2023-02-07 الساعة 4:55
بنك أوف أمريكا يتوقع عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة، بنك أوف أمريكا (BAC)، بريان موينيهان، إن التخلف عن سداد ديون واشنطن يظل احتمالًا لا يمكن تجاهله، مضيفًا أنه يجب على المشرعين الوصول إلى حل؛ لأن الأسواق والاقتصاد تحب الاستقرار.

جدل في الكونغرس

ويدور في الكونغرس حاليًا جدال حول رفع سقف الديون، وهو مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضها لتسديد التزاماتها في الوقت المحدد.

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وأضاف موينيهان في حوار مع شبكة CNN الأمريكية: علينا أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط في هذا البلد ولكن في بلدان أخرى حول العالم، بالطبع، نأمل ألا يحدث ذلك، لكن الأمل ليس استراتيجية، لذا علينا الاستعداد لذلك.

وأضاف: هذا يعني أن الشركات الأمريكية يجب أن تكون مستعدة للأسوأ أيضًا.

بنك أوف أمريكا يتوقع تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون

قد يتطرق الرئيس جو بايدن إلى الموضوع في خطابه المقرر اليوم الثلاثاء، لاسيما بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس بالفعل من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أقرب وقت في يونيو إذا لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الوقت.

احتمال وقوع أزمة مالية عالمية

وقالت يلين لاحقًا إنه قد تكون هناك أزمة مالية عالمية إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن حدود الديون، وتتخذ وزارة الخزانة الآن إجراءات استثنائية لمواصلة دفع الفواتير في الوقت المحدد.

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