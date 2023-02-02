إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن
أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس عن رفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5%.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5% – 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.