بنك التنمية الاجتماعية: تمويل ذوي الإعاقة دون رسوم أو فوائد

السفير التركي يشيد بالجهود السعودية لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين سيناريو 2019 يقلق الهلال ضد فلامنغو المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا متمعدنًا حتى 2022 حماية المستهلك: 3 شروط للمطالبة بالتعويض عن المنتج المغشوش إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال
قال المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية مساعد الطعيمي، إن المنتج التمويلي لذوي الإعاقة، سيمكن من لديه إعاقة حركية أو حسية الحصول على تمويل لإعادة تطوير المنازل أو تحويلها لعوائد.
فيديو | المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية مساعد الطعيمي: المنتج التمويلي قسط ميسر يخدم فئة ذوي الإعاقة ويقدم دون رسوم #برنامج_اليوم pic.twitter.com/Qhm2OvubWPقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 5, 2023
وأوضح الطعيمي خلال مداخلة لـ”برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن المنتج التمويلي هو نتاج عمل فريق مميز مشترك بين بنك التنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الموقعة بينهما.
وأضاف أن من مزايا المنتج التمويلي أنه يمنح دون رسوم أو فوائد وبأقساط ميسرة تبدأ من 300 ريال وتصل لـ 500 ريال، ومدة سداد تصل لـ خمس سنوات، امتدادًا لاستراتيجية البنك في توفير المنتجات للفئات الأكثر احتياجًا.
ويمثل المنتج تجسيدًا لأحد مستهدفات المملكة ورؤية 2030 لتمكين ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لهم.