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بأقساط ميسرة لمدة سداد تصل لـ 5 سنوات

بنك التنمية الاجتماعية: تمويل ذوي الإعاقة دون رسوم أو فوائد

2023-02-05 الساعة 2:20
بنك التنمية الاجتماعية: تمويل ذوي الإعاقة دون رسوم أو فوائد
المواطن - فريق التحرير

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قال المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية مساعد الطعيمي، إن المنتج التمويلي لذوي الإعاقة، سيمكن من لديه إعاقة حركية أو حسية الحصول على تمويل لإعادة تطوير المنازل أو تحويلها لعوائد.

وأوضح الطعيمي خلال مداخلة لـ”برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن المنتج التمويلي هو نتاج عمل فريق مميز مشترك بين بنك التنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الموقعة بينهما.

دون رسوم أو فوائد

وأضاف أن من مزايا المنتج التمويلي أنه يمنح دون رسوم أو فوائد وبأقساط ميسرة تبدأ من 300 ريال وتصل لـ 500 ريال، ومدة سداد تصل لـ خمس سنوات، امتدادًا لاستراتيجية البنك في توفير المنتجات للفئات الأكثر احتياجًا.

ويمثل المنتج تجسيدًا لأحد مستهدفات المملكة ورؤية 2030 لتمكين ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لهم.

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