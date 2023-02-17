بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال
أتاح بنك التنمية الاجتماعية، إمكانية التقديم على منتج تمويل الأسرة بتمويل يصل إلى 100 ألف ريال.
بحسب البنك، المنتج يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
أشار البنك إلى أن سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)، كما أوضح أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، والسداد بشكل شهري، وبدون رسوم إدارية.
أوضح البنك أن الإعفاء يكون في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.