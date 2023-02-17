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التمويل يصل إلى 100 ألف ريال

بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة
المواطن - فريق التحرير

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أتاح بنك التنمية الاجتماعية، إمكانية التقديم على منتج تمويل الأسرة بتمويل يصل إلى 100 ألف ريال.

تفاصيل المنتج

بحسب البنك، المنتج يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

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مميزات المنتج

أشار البنك إلى أن سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)، كما أوضح أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، والسداد بشكل شهري، وبدون رسوم إدارية.

حالات الإعفاء

أوضح البنك أن الإعفاء يكون في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

 

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