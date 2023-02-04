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بهدف تهيئة المنازل للإعاقات الحركية والحسية

بنك التنمية الاجتماعية يطلق مسارًا لتمويل ذوي الإعاقة

2023-02-04 الساعة 2:32
بنك التنمية الاجتماعية يطلق مسارًا لتمويل ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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أطلق بنك التنمية الاجتماعية مسارًا مخصصًا لذوي الإعاقة ضمن منتج كنف، لغرض تهيئة المنازل للإعاقات الحركية والحسية وتحوير المركبات للإعاقات الحركية، ويصل الحد الأعلى للتمويل إلى ٣٠ ألف ريال ويمكن لأي مواطن ضمن الإعاقات المدعومة الاستفادة منه.

مسار تمويل ذوي الإعاقة

وفي إطار تنفيذ متطلبات المسار، وقع البنك اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول المنتج إلى أكبر شريحة من ذوي الإعاقة، ويعمل الطرفان بموجب هذا الاتفاق على تعظيم الشراكة لخدمة الفئة المستهدفة.

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