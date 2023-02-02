Icon

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود Icon بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة Icon حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية Icon الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا Icon السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية Icon لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر Icon أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية Icon ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تمكينهم ودعمهم وخدمتهم

بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة

2023-02-02 الساعة 6:42
بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق منتج تمويلي لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ودعمهم وخدمتهم.

قد يهمّك أيضاً
Img

تنبيه لأهالي العاصمة المقدسة: سحب رعدية ممطرة حتى الـ8 مساء

Img

أذربيجان تجلي دبلوماسيها من إيران

ونشر الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بموقع “تويتر” فيديو لحفل تدشين مسار تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة من بنك التنمية الاجتماعية.

ويمثل المنتج تجسيدًا لأحد مستهدفات المملكة ورؤية 2030 لتمكين ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لهم.

مشروع نظام ذوي الإعاقة

وفي وقت سابق وافق مجلس الشوري على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف مشروع النظام المكوّن من (33) مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم