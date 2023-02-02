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بهدف تمكينهم ودعمهم وخدمتهم

بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة

2023-02-02 الساعة 6:42
بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق منتج تمويلي لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ودعمهم وخدمتهم.

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ونشر الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بموقع “تويتر” فيديو لحفل تدشين مسار تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة من بنك التنمية الاجتماعية.

ويمثل المنتج تجسيدًا لأحد مستهدفات المملكة ورؤية 2030 لتمكين ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لهم.

مشروع نظام ذوي الإعاقة

وفي وقت سابق وافق مجلس الشوري على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف مشروع النظام المكوّن من (33) مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.

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