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أكد أنه من المستحيل هزيمته

بوتين: الغرب يسعى لحرب عالمية وأخرج المارد من القمقم

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
بوتين: الغرب يسعى لحرب عالمية وأخرج المارد من القمقم
الموان - فريق التحرير

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أكد الرئيس الروسي أن الغرب هو من بدأ الحرب، وأنه يسعى الآن لجعلها حرباً عالمية، وأنه سيفعل كل شيء لاستعادة السلام على الأراضي الروسية.

أخرجوا المارد من القمقم

وجاءت كلمات الرئيس الروسي، خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية وسط ترقب دولي واسع النطاق لما سيقوله فلاديمير بوتين على عتبة ذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،

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واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، قائلاً إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى لسلطة غير محدودة في الشؤون الدولية. وأضاف: “تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر والغرب أخرج المارد من القمقم”، وتابع: “هم من بدأوا الحرب وفعلنا كل شيء لمنعها”.

من المستحيل هزيمتنا

كما شدد على أن النخب الغربية هي المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.

وتابع: روسيا تواجه خطراً وجودياً، مؤكداً “أنه من المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة. وسنفعل كل شيء من أجل عودة السلام إلى أراضينا”.

خطوة بخطوة

وأوضح بوتين أن بلاده ستقرر مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة. وأضاف: “فعلنا كل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلمياً، لكن الغرب أعد سيناريو مختلفاً”.

فيما أردف أن كييف أجرت محادثات مع الغرب بشأن إمدادات الأسلحة قبل العملية العسكرية. وأن الغرب رفض كل مبادرات روسيا للحصول على ضمانات سلمية قبل بدء العملية العسكرية.

ونوه بوتين إلى أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم. وتابع: “نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام”.

 

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