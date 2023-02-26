Icon

إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات Icon غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف Icon جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين Icon 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة Icon لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون Icon شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات Icon الأول من نوعه في السعودية: إطلاق ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات غدًا Icon احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية Icon التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طالب بإخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة

بوتين: الناتو شريك في جرائم أوكرانيا ضدنا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
بوتين: الناتو شريك في جرائم أوكرانيا ضدنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه الغرب بالسعي لتصفية روسيا، بينما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.

جرائم الناتو

وأضاف بوتين: “الدول الغربية تريد تقسيم بلاده إلى أجزاء صغيرة يسهل السيطرة عليها”.

إلى ذلك اتهم حلف شمال الأطلسي بالمشاركة غير المباشرة في الجرائم الأوكرانية، وفق تعبيره. وقال في حديث نقلته وكالة “تاس” الأحد:” الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

القدرات النووية

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تمانع المشاركة في مناقشة التكافؤ النووي مع الحلف. وتابع: “على روسيا أن تأخذ في اعتبارها القدرات النووية للناتو”.

كما دعا إلى ضرورة إخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة.

أتت هذه التصريحات بعد أيام من تشديد بوتين على ضرورة أن تستعد بلاده لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر. وأكد أن موسكو ستبدأ في حال أجرت الولايات المتحدة اختبارات نووية، منوهًا إلى أنه يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الاستراتيجي العالمي.

صراع موسكو وكييف

ومنذ انطلاق الصراع بين موسكو وكييف، دعمت الدول الغربية وفي مقدماتها الولايات المتحدة كييف بالعديد من الأسلحة المتطورة وأنظمة الصواريخ والدفاعات الجوية، والدبابات، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من السلاح لاسيما المقاتلات الجوية.

في حين تفيد بعض التقديرات الغربية بمقتل ما يقارب 100 ألف جندي روسي حتى الآن في المعارك، فيما ذهبت التقديرات الأوكرانية إلى مقتل 200 ألف على الرغم من أن الدفاع الروسية نادرًا ما تعلن عن مقتل جنودها، ولعل آخر تحديث لها في هذا الإطار تحدث عن مقتل نحو 6000 جندي حتى اليوم فقط.

خسائر الحرب

في المقابل، لا تقل الخسائر الأوكرانية فداحة، بحسب بعض التقديرات الأمريكية، إذ أفاد سابقًا مسؤولون في البنتاغون بأن خسائر القوات الأوكرانية متقاربة إلى حد ما مع الروسية.

يضاف إلى تلك الخسائر البشرية بطبيعة الحال، خسائر بالمليارات في أوكرانيا نتيجة تدمير البنى التحتية والعديد من المدن والمرافق العامة في البلاد جراء القصف الروسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم