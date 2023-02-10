بوتين يخاطب الشعب الروسي في ذكرى الحرب على أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه خطابًا إلى شعبه في 21 فبراير، وذلك قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: في 21 فبراير، سيخاطب رئيس الاتحاد الروسي الجمعية الاتحادية التي تضم مشرعين من مجلسي البرلمان.

استخدام الدبلوماسية لحماية سيادة روسيا

وقال بوتين في رسالة تهنئة لموظفي وزارة الخارجية الروسية، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للكرملين إنه من المهم للغاية في ظروف الحرب الهجينة ضد روسيا، استخدام الدبلوماسية بشكل فعال لحماية السيادة والأمن الوطني.

وأضاف الرئيس الروسي: بفضل جهودكم، لم يعد بإمكان الغرب عزل بلدنا، ليس هذا فقط، بل تم أيضًا تكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع العالمي، مثل الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما أشار بوتين إلى أن حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس ودعم المغتربين الروس، والكفاح الذي لا هوادة فيه ضد أي مظاهر للنازية الجديدة والتمييز على أساس الجنسية تظل من بين أولويات الدبلوماسية الروسية.

إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب

وتابع الرئيس أن الدبلوماسية الروسية ستواصل الإسهام في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف بها عالميًا.

كما أشار الرئيس إلى أهمية تقوية الصلات مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وتعزيز عمليات التكامل والتعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتحقيق إمكانات دولة الاتحاد، وتوسيع التعاون في إطار منظمة شنغهاي وبريكس.