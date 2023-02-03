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خلال المناورات الحربية مع الصين وجنوب إفريقيا

بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت 

2023-02-03 الساعة 5:23
بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يستعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإطلاق صواريخ زيركون الأسرع من الصوت والتي توصف بأنها لا يمكن إيقافها، وذلك خلال مناوراته الحربية المقبلة مع الصين وجنوب إفريقيا.

وسيتم إطلاق صواريخ Zircon الجديدة ذات القدرة النووية ماخ 9، والتي تصل سرعتها إلى ما يقرب من 7000 ميل في الساعة، من السفينة الحربية الروسية أدميرال جورشكوف خلال التدريبات البحرية قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

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 أكثر الأسلحة فتكًا في العالم

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الصاروخ أحد أكثر الأسلحة فتكًا في العالم، وسيستهدف الإطلاق بالتدريب هدفًا سطحيًا على مسافة تزيد عن 310 أميال.

ويأتي الإطلاق المرتقب للصواريخ الفتاكة بعد أن أجرت السفينة الحربية الأدميرال جورشكوف إطلاقًا افتراضيًا على هدف أرضي أثناء إبحارها في غرب المحيط الأطلسي قبالة سواحل الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت 

كما سيتم الآن إطلاق صواريخ الزركون من الفرقاطة الروسية خلال التدريبات البحرية بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي.

ستشارك الدول الثلاث في المناورات الحربية في الفترة من 17 إلى 27 فبراير قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا بالقرب من مدينتي ديربان وريتشاردز باي.

الإطلاق الأول من نوعه

وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية تاس: خلال التدريبات المقبلة مع أساطيل جنوب إفريقيا والصين، سيتم تنفيذ إطلاق تدريبي لصاروخ زيركون الأسرع من الصوت، ليكون الأول على الإطلاق خلال حدث من هذا النوع.

وأظهرت لقطات مرعبة أن البحرية الروسية تستعد لإطلاق نووي مع فتح الفتحة استعدادًا لإطلاق الصاروخ الفتاك.

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