بورصة هونغ كونغ تسعى لإدراج أسهم أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، إنه يسعى لإقناع شركة النفط أرامكو، والشركات ‏التابعة لها، بالنظر في إدراج ثانوي في بورصة المركز المالي الآسيوي.

ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء أول زيارة ‏رسمية له إلى الشرق الأوسط، حيث سيبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة، بعد مرور نحو 3 سنوات من العزلة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

تأثير عزلة كورونا على هونغ كونغ

وأدت تلك العزلة إلى إنهاك اقتصاد المدينة، وقد انكمش النمو العام الماضي للمرة الثالثة منذ عام 2019، بسبب تداعيات الإغلاق والحظر نتيجة لانتشار وباء كورونا.

وسيلتقي خلال جولته مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو، كما سيسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست الصينية، فقد قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع الشركة السعودية على إدراجها في البورصة.

ونقل التقرير عن جون لي قوله، يوم الأحد، بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، إن هونغ كونغ كانت مركزًا شهيرًا لإدراج الصناديق السيادية والشركات، وأن أعمال أرامكو متنوعة للغاية مع الشركات التابعة المختلفة، والخطة هي تشجيعهم على القدوم إلى هونغ كونغ للمشاركة، بما في ذلك الإدراج في بورصة المدينة.

زيارة لي للسعودية والإمارات

ويُذكر أن لي يزور السعودية، ثم سيتوجه إلى الإمارات وتستمر جولته حتى 11 فبراير، وخلال تلك الفترة، سيلتقي مع قادة سياسيين، ورجال أعمال محليين، للترويج لفرص تنموية جديدة، وتعزيز التبادلات والتعاون في هونغ كونغ مع السعودية، والإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، قبل مغادرته المدينة، إن رؤية واحتياجات التنمية في السعودية والإمارات تتماشى تمامًا مع مزايا هونغ كونغ.