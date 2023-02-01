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بشأن موقفه من أوكرانيا

بوريس جونسون يسخر من ريشي سوناك 

2023-02-01 الساعة 3:30
بوريس جونسون يسخر من ريشي سوناك 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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سخر رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، من خليفته، ريشي سوناك، بشأن التراجع عن قراره بعدم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، دعا بوريس جونسون القادة الغربيين إلى إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه؛ لتعزيز فرصهم في صد الغزو الروسي، فعلى الرغم من نداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على طائرات مقاتلة إلا أن داونينج ستريت أصر على أنه ليس من العملي توفير طائرات تيفون أو إف -35.

وبحسب رؤية رئيس الوزراء البريطاني، فإنه يرى أن تدريب القوات الأوكرانية على الطائرات المتطورة للغاية سيستغرق وقتًا طويلاً.

بريطانيا تسير على خطى أمريكا

وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن استبعد إرسال طائرات أمريكية من طراز F-16.

ومع ذلك، ففي حديثه إلى قناة فوكس نيوز في زيارة إلى واشنطن، انتقد بوريس جونسون قرار بريطانيا والولايات المتحدة بعدم تقديم دعم جوي لأوكرانيا؛ رافضًا التلميحات بأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الحرب.

وتابع جونسون: في كل مرة نقول إنه سيكون من الخطأ إعطاء كذا وكذا عنصرًا من الأسلحة، ينتهي بنا الأمر إلى فعل ذلك وينتهي به الأمر أن يكون الشيء الصحيح بالنسبة لأوكرانيا.

بوريس جونسون يسخر من ريشي سوناك 

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أنه قيل له إنها فكرة خاطئة لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات أثناء توليه رئاسة الوزراء، مضيفًا: لكن في الواقع اتضح أنها كانت لا غنى عنها.

واستطرد: مرة أخرى، قيل لنا إنه لا ينبغي أن نعطي هيمار، ولا أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق أو الـ MLRS، وفي الواقع أثبتوا أنهم لا يقدرون بثمن بالنسبة للأوكرانيين.

وتابع: نفس الشيء مع الدبابات، كل ما أقوله هو توفير الوقت والمال وإنقاذ الأرواح وإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه بأسرع ما يمكن، اذهبوا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلام والازدهار على المدى الطويل.

بوتين لن يستخدم النووي

ونفى بوريس جونسون المخاوف من أن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة قد يدفع فلاديمير بوتين إلى متابعة تهديده باستخدام الأسلحة النووية، قائلًا: سأخبرك لماذا لن يحدث هذا.

وتابع: لن يحدث ذلك لأنه سيفقد الصينيين على الفور، سيفقد كل دعمه من الهنود والأفارقة ودول الخليج، أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك.

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