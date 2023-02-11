بوسكيتس يفكر في عرض النصر

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يبدو أن النجم سيرجيو بوسكيتس قد يرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت إذاعة RAC1 الكتالونية، أن بوسكيتس بدأ في دراسة العرض المقدم له من أحد الأندية السعودية، حيث إنه يدرس الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.
وكان نادي النصر قد دخل في مفاوضات مع بوسكيتس، من أجل التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن تقارير أكدت أن المدير الفني تشافي يرغب في الإبقاء عليه لمدة موسم آخر على الأقل.
وينتهي عقد النجم الإسباني صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفع إدارة النصر لتقديم عرض إليه، بعد نجاحها في حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 37 نقطة، قبل مباراته ضد التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل.