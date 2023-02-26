بولونيا يتجاوز إنتر ويُقرب نابولي من لقب الدوري الإيطالي

انتهت مباراة بولونيا ضد إنتر التي أُقيمت على ملعب “ريناتو دال آرا”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة بولونيا ضد إنتر بشكل سريع، وكاد جوسينس أن يهز الشباك مبكرًا مستغلًا خطأ بوستش، إلا أن حارس المرمى سكوروبسكي أمسك الكرة، وسجل موسى بارو هدفًا في شباك الضيوف عند الدقيقة 12، ولكن الحكم ألغاه.

ورد الإنتر سريعًا، وتوغل لوكاكو داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية عند الدقيقة 16، ولكن اصطدمت بالمدافع ومرت أعلى المرمى، وأطلق كامبياسو تسديدة صاروخية، تصدى لها حارس المرمى أونانا.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 40، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم، وأطلق كامبياسو تسديدة قوية أبعدها أونانا، لينتهي الشوط الأول من مباراة بولونيا ضد إنتر بالتعادل بدون أهداف.

فوز بولونيا ضد إنتر

ومع بداية الشوط الثاني، مرر جوسينس كرة مميزة، ولكن كالهانوجلو سدد الكرة بغرابة فوق المرمى عند الدقيقة 47، واستمرت المحاولات، قبل أن يتوغل موسى بارو داخل منطقة الجزاء، وتصدى أونانا للكرة على مرتين عند الدقيقة 74.

واستغل شوتن خطأ دي أمبروزيو في تمريرة الكرة، وأرسل كرة طولية إلى أورسوليني ليطلق تسديدة صاروخية ويهز الشباك عند الدقيقة 76، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز بولونيا ضد إنتر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 18 نقطة مع نابولي المتصدر، ليقترب كثيرًا من حصد اللقب.