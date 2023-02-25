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على وقع الأغاني الوطنية

بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت منطقة بوليفارد رياض سيتي باليوم الوطني الثاني والستين لدولة الكويت، من خلال فعالياتها وزواياها التي تزينت بألوان العلم الكويتي، محتفية بمسيرة دولة الكويت الشقيقة.

واحتضنت المنطقة احتفالات الزوار باليوم الوطني لدولة الكويت مع عدد من المواطنين الكويتيين الذين يسجلون حضورهم في الفعاليات التي تحتضنها منطقة بوليفارد رياض سيتي على وقع الأغاني الوطنية والمشاعر الممتزجة بالفرح والمشاعر الأخوية، حيث تواصلت الاحتفالات لتنسج المزيد من الروابط والعلاقات الراسخة بين المملكة والكويت.

عرض بصري

وخلال الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، تحولت شاشات سكوير في البوليفارد إلى عرض بصري يحتفي بقيادة المملكة والكويت، مؤكدة على ما تحمله المناسبة من مكانة لدى الشعبين.

وتشارك منطقة بوليفارد رياض سيتي في العديد من الفعاليات الاحتفالية بالأيام الوطنية للدولة الشقيقة والصديقة، حيث تسهم في صناعة أجواء ترسخ العلاقات وتعزز المشاعر النبيلة بين الشعوب، كما ترسخ القيم الوطنية في المملكة، واعتزازها بعلاقاتها مع مختلف دول العالم.

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