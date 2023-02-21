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بحضور عددٍ كبير من مديري الإدارات الحكومية والخاصة والأهالي والمجتمع

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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احتفت إدارة تعليم النماص برعاية محافظ النماص بذكرى يوم التأسيس اليوم الاثنين ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ بقرية آل نييح التراثية، وبحضور عددٍ كبير من مديري الإدارات الحكومية والخاصة والأهالي والمجتمع.

وقد تنوعت لوحات الجمال في هذه المناسبة عبر السفر إلى أيام الماضي مع الأسواق التراثية والحياة المجتمعية والإبداعات الفنية والحرف القديمة، وأساليب الزراعة والحصاد والأزياء والأكلات الشعبية والألعاب الشعبية والفنون التراثية.

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برنامج ثقافي

وقد تخلل الحفل برنامج ثقافي اشتمل على حفل خطابي وألوان تراثية استعراضية وعروض مرئية ومسرحية حلق من خلالها طلاب وطالبات تعليم النماص في الاعتزاز بهذا الوطن وأيامه.

وقد عبر مدير تعليم النماص عمر الغامدي عن فخر منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع التعليمي بتاريخ مجيد وأئمة عظماء وبطولات خالدة لما يزيد عن ثلاثة قرون من الزمان ورفع التهنئة القيادة الرشيدة،كما تم تكريم الجهات المتعاونة من الجهات الحكومية والأهلية في ختام الحفل .

الجدير بالذكر أن جميع مدارس تعليم النماص أنهت احتفالاتها خلال الأسبوع المنصرم بمشاركة من قيادات الإدارة وسط أجواء تفاعلية ووطنية مميزة.

   

 

 

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