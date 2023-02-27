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أُلغي الإطلاق قبل دقيقتين من الإقلاع

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
المواطن - فريق التحرير

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تم إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة “سبيس إكس” إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقررًا في وقت باكر الاثنين من فلوريدا لحظات قبل الإطلاق.

أسباب التأجيل

وأرجعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أسباب التأجيل للنظم الأرضية. في حين تم تحديد الثاني من مارس المقبل موعدًا جديدًا للإطلاق، وفقا لفرانس 24.

وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ من مركز كينيدي الفضائي الإثنين عند الساعة 1,45 صباحًا (6,45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنه طاقم “كرو6” الذي يضم أشخاصًا من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها “سبيس إكس”.

أُلغي قبل دقيقتين

هذا، وكان يُفترض أن تلتحم كبسولة “دراغن” التي تنقل رواد الفضاء، وهم أمريكيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم.

غير أن إطلاق الصاروخ أُلغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وقالت ناسا عبر تويتر “أُلغي إطلاق -كرو6- بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية”.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان أن “سبيس إكس” أفرغت الوقود من صاروخها “فالكون 9” ونزل الطاقم من الكبسولة، مشيرة إلى أن محاولة إطلاق الصاروخ المقبلة ستتمّ يوم الخميس في الثاني من آذار/مارس عند الساعة 00,34 بالتوقيت المحلي (05,34 ت غ)، “اعتماداً على حل المشكلة التقنية التي حالت دون إطلاق الصاروخ الإثنين”.

وكانت ناسا قد أعلنت الثلاثاء، إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقررًا في الأساس الأحد، لمدة 24 ساعة.

 

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