تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، اليوم الاثنين، تأجيل إطلاق مهمة “CREW 6” إلى محطة الفضاء الدولية، وقد كان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن هذه الرحلة.

Launch Update: Today's #Crew6 launch has been scrubbed due to an issue with ground systems. Stand by for details on a new launch date and time. https://t.co/149FPqMrnu pic.twitter.com/1PSYsjCGpL

— NASA (@NASA) February 27, 2023