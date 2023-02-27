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قبيل لحظات من إطلاق مهمة "CREW 6"

تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، اليوم الاثنين، تأجيل إطلاق مهمة “CREW 6” إلى محطة الفضاء الدولية، وقد كان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن هذه الرحلة.

العد التنازلي للإطلاق

ومع بقاء حوالي دقيقتين على ساعة العد التنازلي، تم إلغاء الإطلاق بسبب اكتشاف مشكلة تتعلق بسائل الإشعال TEA-TEB، والذي يستخدم لإشعال محركات صاروخ SpaceX Falcon 9 عند الإقلاع.

وأعلنت ناسا في تغريدة عبر صفحتها الرسمية عن تأجيل الرحلة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى مشكلة في الأنظمة الأرضية للصاروخ “فالكون 9″، بينما كان يجلس الرواد داخل الكبسولة في انتظار لحظة الإطلاق.

مشكلة تقنية وراء التعطيل

وجاء في التغريدة التي نشرتها ناسا: “تم تأجيل إطلاق مهمة “Crew6″ اليوم بسبب مشكلة في أنظمة الأرض، استعدوا للحصول على تفاصيل حول تاريخ الإطلاق الجديد ووقته”.

ومن المقرر أن تُجرى محاولة الإطلاق الثانية الثلاثاء الموافق 28 فبراير، وكان من المفترض أن ينطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 وكبسولة Crew Dragon من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال، فلوريدا، اليوم الاثنين، لكن تم إيقاف الساعة من قبل المهندسين الذين يشرفون على الأنظمة الأرضية مع تبقي دقيقتين ونصف فقط.

وكان قد كتب النيادي على صفحته الرسمية على موقع تويتر قبل الإعلان عن تأجيل الرحلة: “على هذه الأرض، استودع الله كل من أُحب وانطلق إلى الفضاء، استودع الله وطنًا اختار النجوم دربًا وطموح زايد هدفًا، استودعكم الله حتى لقاءٍ قريب من الفضاء، أخوكم سلطان النيادي”.

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