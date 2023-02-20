Icon

تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟ Icon تعادل الفيصلي ضد فولاذ سلبيًا بالشوط الأول Icon الخريجي: التعاقد مع كريستيانو رونالدو صفقة إعلانية بحتة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon اعتماد مركز الحرمين كمركز تدريبي لأول مرة على مستوى المملكة Icon سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما Icon الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية Icon السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين Icon وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التنمية المناطقية عامل رئيسي في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي لكل منطقة

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، ليعكس اهتمام سموه بجميع المناطق.

ويعد إعلان تأسيس مكتب تطوير الحدود الشمالية، امتدادًا أصيلًا لاهتمام سمو ولي العهد، بجميع مناطق المملكة، وحرصه على تحقيق التنمية المستدامة فيها، انطلاقًا مما تزخر به من مقومات طبيعية ومناخية وجغرافية واقتصادية.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم

توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم

الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كجم من القات بجازان

الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كجم من القات بجازان

سمو ولي العهد ينظر إلى التنمية المناطقية كعامل رئيسي في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي لكل منطقة، الأمر الذي يعكسه الإعلان عن تأسيس هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في عدد من مناطق المملكة، ما يؤكد حرص سموه الكبير على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لكل منطقة.

جهود التنمية المناطقية

ويُعد الإعلان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، وما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، امتدادًا لقيادة سمو ولي العهد لجهود التنمية المناطقية والتي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، مما يؤكد حرص سموه الذي وعد بإطلاق عدد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.

تذليل كافة العقبات

ويؤكد سمو ولي العهد على دور هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية والمكاتب المُماثلة أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.

ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية بعد أن حققت هيئات التطوير والمكاتب المُماثلة في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سموه، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

ترجمة توجيهات ولي العهد

وسيعمل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على ترجمة توجيهات سمو ولي العهد من خلال إطلاق مُبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، الأمر الذي سيُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة.

ووفقًا للمراقبين، فإن منطقة الحدود الشمالية تتميز بموقع استراتيجي حدودي مهم، وتزخر بمقومات طبيعية حيث اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات والمراعي الطبيعية، ويأتي تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، للارتقاء بالبرامج التنموية والسياحية والخدمية مما يرفع مستوى جودة الحياة ويوفر عددًا كبيرًا من الوظائف.

نقلة نوعية بالحدود الشمالية

ومن المنتظر أن يحدث إطلاق سمو ولي العهد للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، نقلة نوعية على مستوى مدن ومحافظات المنطقة؛ نظرًا لما تزخر به من مواقع تاريخية، ومقومات بشرية واقتصادية ضخمة، باحتضانها عددًا من حقول الغاز والفوسفات إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة