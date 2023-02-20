تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، ليعكس اهتمام سموه بجميع المناطق.

ويعد إعلان تأسيس مكتب تطوير الحدود الشمالية، امتدادًا أصيلًا لاهتمام سمو ولي العهد، بجميع مناطق المملكة، وحرصه على تحقيق التنمية المستدامة فيها، انطلاقًا مما تزخر به من مقومات طبيعية ومناخية وجغرافية واقتصادية.

سمو ولي العهد ينظر إلى التنمية المناطقية كعامل رئيسي في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي لكل منطقة، الأمر الذي يعكسه الإعلان عن تأسيس هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في عدد من مناطق المملكة، ما يؤكد حرص سموه الكبير على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لكل منطقة.

جهود التنمية المناطقية

ويُعد الإعلان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، وما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، امتدادًا لقيادة سمو ولي العهد لجهود التنمية المناطقية والتي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، مما يؤكد حرص سموه الذي وعد بإطلاق عدد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.

تذليل كافة العقبات

ويؤكد سمو ولي العهد على دور هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية والمكاتب المُماثلة أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.

ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية بعد أن حققت هيئات التطوير والمكاتب المُماثلة في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سموه، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

ترجمة توجيهات ولي العهد

وسيعمل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على ترجمة توجيهات سمو ولي العهد من خلال إطلاق مُبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، الأمر الذي سيُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة.

ووفقًا للمراقبين، فإن منطقة الحدود الشمالية تتميز بموقع استراتيجي حدودي مهم، وتزخر بمقومات طبيعية حيث اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات والمراعي الطبيعية، ويأتي تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، للارتقاء بالبرامج التنموية والسياحية والخدمية مما يرفع مستوى جودة الحياة ويوفر عددًا كبيرًا من الوظائف.

نقلة نوعية بالحدود الشمالية

ومن المنتظر أن يحدث إطلاق سمو ولي العهد للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، نقلة نوعية على مستوى مدن ومحافظات المنطقة؛ نظرًا لما تزخر به من مواقع تاريخية، ومقومات بشرية واقتصادية ضخمة، باحتضانها عددًا من حقول الغاز والفوسفات إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز.