إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن
تحدث وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن المزايا المتعددة التي تتيحها تأشيرة المرور إلى المملكة.
وأوضح الربيعة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ، أن تأشيرة المرور “ترانزيت” تمكن المسلمين المسافرين من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
ولفت وزير الحج إلى أنّ التأشيرة متاحة لزيارة المملكة لمدة أربعة أيام مجانًا والتنقل بين المدن.
وكانت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، قد أطلقت يوم الاثنين الماضي، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين جواً إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.