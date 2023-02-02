تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي

تحدث وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن المزايا المتعددة التي تتيحها تأشيرة المرور إلى المملكة.

وأوضح الربيعة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ، أن تأشيرة المرور “ترانزيت” تمكن المسلمين المسافرين من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

ولفت وزير الحج إلى أنّ التأشيرة متاحة لزيارة المملكة لمدة أربعة أيام مجانًا والتنقل بين المدن.

تأشيرة المرور

وكانت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، قد أطلقت يوم الاثنين الماضي، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين جواً إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.