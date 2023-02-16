تأهل 24 دراجًا لنصف نهائي كأس العالم للدراجات الاستعراضية في الدرعية

تواصلت اليوم المنافسات الحاسمة لتصفيات بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 للسيدات والرجال، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بمشاركة ما يزيد على 80 درّاجًا ودرّاجة يمثلون 23 دولة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية 2022.

وشارك في فعاليات اليوم التي أقيمت على حلبة “أرينا” في مركز النخبة الرياضي بالدرعية التاريخية 10 فرق عالمية، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي 24 درّاجًا يمثلون عددًا من دول العالم ومنهم؛ ماركوس كريستوفر، جاستن دويل، كيران ريلي، لوجان مارتن، ريمو ناكامورا، واللاعب ديكلان بروكس.

وشهد اليوم حضورًا مميزًا من العائلات والجمهور من جميع الأعمار من عشاق الرياضات الاستعراضية، للاستمتاع بالعديد من الأنشطة المصاحبة للبطولة، والتي اشتملت على عدد من الفعاليات الرياضية الاستعراضية، بإشراف مجموعة من الأبطال المؤهلين عالميًّا في الرياضات الحضرية؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، والسكوتر والدراجات الجبلية، والباركور.

وتستكمل غدًا الجمعة جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، فيما ستُختم المنافسات السبت المقبل بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال.