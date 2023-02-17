تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري

تترقب الجماهير مباراة النصر والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب النصر والتعاون 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 5 انتصارات لسكري القصيم، وتعادلا 4 مرات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على التعاون، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي، بعدما خطفها الاتحاد والشباب بفوزهما على الاتفاق وأبها.

على الجانب الآخر، يدخل سكري القصيم مباراة النصر والتعاون اليوم، لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العالمي، بعدما خسر على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.