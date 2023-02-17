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قبل مباراتهما في الجولة الـ17

تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة النصر والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب النصر والتعاون 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 5 انتصارات لسكري القصيم، وتعادلا 4 مرات.

التعاون والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على التعاون، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي، بعدما خطفها الاتحاد والشباب بفوزهما على الاتفاق وأبها.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يدخل سكري القصيم مباراة النصر والتعاون اليوم، لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العالمي، بعدما خسر على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

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