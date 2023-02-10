تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد

يطمح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني وحصد أول لقب في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية عند مواجهة الفريقين غدًا في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

وسبق لـ أزرق الرياض أن تقابل مرتين مع الأندية الإسبانية في مباريات ودية، حيث فاز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 2-1 في عام 2005، ثم فاز على نادي ألميريا الإسباني بنتيجة 2-1 العام الماضي.

إنجازات الهلال بعد الصعود لنهائي مونديال الأندية