تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية
يطمح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني وحصد أول لقب في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية عند مواجهة الفريقين غدًا في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.
وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.
وأصبح أزرق الرياض أول فريق سعودي يصل لنهائي مونديال الأندية، كما ضمن الأزرق الحصول على ميدالية للسعودية في كأس العالم للأندية لأول مرة.
كما أصبح الأزرق أول فريق من آسيا يتأهل لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته، كما أصبح ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي المونديال بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.
الهلال أصبح أول فريق عربي غير منظم للبطولة يصعد لنهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح أول فريق آسيوي يتأهل للنهائي خارج أرضه.