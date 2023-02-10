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الزعيم يتطلع للفوز على الريال وحصد مونديال الأندية

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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يطمح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني وحصد أول لقب في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية عند مواجهة الفريقين غدًا في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

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وسبق لـ أزرق الرياض أن تقابل مرتين مع الأندية الإسبانية في مباريات ودية، حيث فاز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 2-1 في عام 2005، ثم فاز على نادي ألميريا الإسباني بنتيجة 2-1 العام الماضي.

إنجازات الهلال بعد الصعود لنهائي مونديال الأندية

وأصبح أزرق الرياض أول فريق سعودي يصل لنهائي مونديال الأندية، كما ضمن الأزرق الحصول على ميدالية للسعودية في كأس العالم للأندية لأول مرة.

الهلال وفلامنجو - فلامنغو - سالم الدوسري

كما أصبح الأزرق أول فريق من آسيا يتأهل لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته، كما أصبح ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي المونديال بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.

الهلال أصبح أول فريق عربي غير منظم للبطولة يصعد لنهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح أول فريق آسيوي يتأهل للنهائي خارج أرضه.

 

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