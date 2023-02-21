تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإيرانية قبل مباراة فولاد

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة فريق فولاد الإيراني مساء بعد غد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 في قطر حيث تُقام مباريات الأدوار الإقصائية لأندية غرب القارة بنظام التجمع في قطر.

تاريخ المواجهات

وسبق لـ الهلال مواجهة الأندية الإيرانية في 41 مباراة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 17 مباراة وخسر 15 لقاء وتعادل في 9 مباريات فقط.

وكانت آخر مواجهة لـ الهلال أمام فريق إيراني في دوري أبطال آسيا، كانت أمام فريق بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر من عام 2021 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال بثلاثية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري هدف والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين.

موعد مباراة الهلال وفولاد

وسيواجه الهلال، فريق فولاد بعد غد في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الجنوب في قطر.

وكانت مباريات دور الـ16 في البطولة الآسيوية، انطلقت أول أمس حيث فاز الدحيل على الريان القطري بركلات الجزاء الترجيحية وتأهل لدور الـ8، بينما تأهل الشباب على حساب فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز نادي فولاد على الفيصلي بهدف دون رد، بينما فاز الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف.

وكان نادي الهلال تُوج بنسخة 2021 في دوري أبطال آسيا، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه، بعد الفوز على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 23 نوفمبر من عام 2021 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وشارك الهلال في نسخة مونديال الأندية عام 2022، حاصدًا الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.