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ضمن منافسات دوري روشن

تاليسكا الأكثر تسديدًا باتجاه مرمى الفرق المنافسة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
تاليسكا الأكثر تسديدًا باتجاه مرمى الفرق المنافسة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع النصر ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

تاليسكا في صدارة القائمة

ويُعد البرازيلي تاليسكا الأكثر تسديدًا للكرات باتجاه مرمى الفرق المنافسة بعد مرور 16 جولة من دوري روشن السعودي برصيد 28 تسديدة، كما أنه ينفرد بصدارة الهدافين برصيد 13 هدفًا.

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تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

ويحتل نجم الشباب، كارلوس جونيور المركز الثاني في القائمة خلف تاليسكا، برصيد 26 تسديدة، يليه نجم أبها، صالح العمري بـ23 تسديدة، ثم لاعب الطائي، ناوليدج موسونا بـ20 تسديدة، ثم مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله بـ19 تسديدة.

كارلوس جونيور
كارلوس جونيور – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل استكمال منافسات الجولة الـ17، يوم غد الخميس، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ40 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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