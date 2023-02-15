تاليسكا يعود لتدريبات النصر

عاد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، تمهيدًا لعودته للعب في المباريات الرسمية.

تاليسكا جاهز للمشاركة

وكان تاليسكا قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وأكد النصر غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، نظرًا لحاجته للعلاج والراحة.

وأكد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تاليسكا شارك في جزء من التدريبات الجماعية اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، ليقترب من المشاركة في المباريات.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة التعاون، حيث خاض العالمي حصة تدريبية اليوم انطلقت بتمارين لياقية ثم تدريبات تكتيكية.

النصر يواجه التعاون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.