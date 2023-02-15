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بعد تعافيه من الإصابة

تاليسكا يعود لتدريبات النصر

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
تاليسكا يعود لتدريبات النصر
المواطن - فريق التحرير

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عاد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، تمهيدًا لعودته للعب في المباريات الرسمية.

تاليسكا جاهز للمشاركة

وكان تاليسكا قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وأكد النصر غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، نظرًا لحاجته للعلاج والراحة.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وأكد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تاليسكا شارك في جزء من التدريبات الجماعية اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، ليقترب من المشاركة في المباريات.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة التعاون، حيث خاض العالمي حصة تدريبية اليوم انطلقت بتمارين لياقية ثم تدريبات تكتيكية.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يواجه التعاون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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