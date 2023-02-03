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بعد طرده في مباراة الفتح

تاليسكا يغيب عن مباراة الوحدة

2023-02-03 الساعة 8:40
تاليسكا يغيب عن مباراة الوحدة
المواطن - محمد سمعه

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سيغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن مباراة النصر والوحدة الخميس المقبل في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ95 من مباراة النصر والفتح اليوم، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك بعد دهسه لقدم مواطنه بيتروس لاعب نادي الفتح.

تاليسكا يغيب عن مواجهة الوحدة 

ولن يتواجد اللاعب البرازيلي في مباراة الوحدة المقرر إقامتها الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.

تاليسكا وكريستيانو رونالدو

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.

 

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