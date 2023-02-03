تاليسكا يغيب عن مباراة الوحدة

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سيغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن مباراة النصر والوحدة الخميس المقبل في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بعد العودة لتقنية الـVAR..
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب النصر تاليسكا 🟥#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/V1y6dKLSgaقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
وكان اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ95 من مباراة النصر والفتح اليوم، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك بعد دهسه لقدم مواطنه بيتروس لاعب نادي الفتح.
ولن يتواجد اللاعب البرازيلي في مباراة الوحدة المقرر إقامتها الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.