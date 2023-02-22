تاليسكا ينجو من العقوبة لـ 3 أسباب

كشف المدرب القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش 3 أسباب تحمي البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر من التعرض لأي عقوبة، بعد تصريحاته التي أثارت الجدل عن فوز نادي الهلال بالاستعانة بالحكام.

الأسباب الـ3

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر” : “لا عقوبة على تاليسكا لـ 3 أسباب وهم ، لم يذكر الهلال، اتهامه ضمني ولا عقوبة على شُبهة حيث يمكن تأويل تصريحه بأخطاء الحكام، التقادم”.

وأضاف الدويش: “إلا إذا كانت لجنة الانضباط والأخلاق، ستخضع للضغط الذي يمارس عليها صباحًا ومساءً من بحر جدة إلى شرقي الخبر”.

وفي وقت سابق، قال القانوني الرياضي أيمن الرفاعي إنه يُوجد سبب حول عدم جدوى شكوى نادي الهلال ضد اللاعب تاليسكا.

وتحدث الرفاعي في برنامج ” في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “مخالفة اللاعب البرازيلي سقطت بالتقادم لأن الأمر حدث خارج الملعب وكان الفيلم الوثائقي منذ 6 أشهر، المخالفة سقطت بالتقادم ولا يمكن النظر فيها”.