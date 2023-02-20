تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟ تعادل الفيصلي ضد فولاذ سلبيًا بالشوط الأول الخريجي: التعاقد مع كريستيانو رونالدو صفقة إعلانية بحتة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية اعتماد مركز الحرمين كمركز تدريبي لأول مرة على مستوى المملكة سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة
التقت “المواطن” في المنتدى السعودي للإعلام المنعقد اليوم الاثنين، رجلًا من تايوان اسمه ناصر كان يعمل عسكريًا، وظهر وهو يحمل صورة بها عدة أشخاص اثنان منهما يرتديان الزي السعودي.
وأوضح ناصر أنه يبحث عن شخص متواجد في الصورة التي يحملها اسمه “معيض” يقف بجوار السفير السعودي آنذاك، لافتًا إلى أنه كان معلمه ودرّس له في تايوان قبل 40 عامًا مادة اللغة العربية.
وأشار ناصر إلى أنه يريد أن يلتقي به، حيث كان يسأل الإعلاميين عنه لعل أحدًا يتعرف عليه من خلال الصورة، حيث يرافقه شخص يعمل بسفارة تايوان بالرياض زود “المواطن” بأرقام تواصل له في حال تم الوصول إلى معلم اللغة العربية الأستاذ معيض.
وأضاف أنه سيتواجد في مدينة الرياض لمدة شهرين، حيث قال لـ “المواطن” : إننا نسأل عن الأستاذ معيض؟ أين أنت؟