تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟

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التقت “المواطن” في المنتدى السعودي للإعلام المنعقد اليوم الاثنين، رجلًا من تايوان اسمه ناصر كان يعمل عسكريًا، وظهر وهو يحمل صورة بها عدة أشخاص اثنان منهما يرتديان الزي السعودي.
وأوضح ناصر أنه يبحث عن شخص متواجد في الصورة التي يحملها اسمه “معيض” يقف بجوار السفير السعودي آنذاك، لافتًا إلى أنه كان معلمه ودرّس له في تايوان قبل 40 عامًا مادة اللغة العربية.
وأشار ناصر إلى أنه يريد أن يلتقي به، حيث كان يسأل الإعلاميين عنه لعل أحدًا يتعرف عليه من خلال الصورة، حيث يرافقه شخص يعمل بسفارة تايوان بالرياض زود “المواطن” بأرقام تواصل له في حال تم الوصول إلى معلم اللغة العربية الأستاذ معيض.
وأضاف أنه سيتواجد في مدينة الرياض لمدة شهرين، حيث قال لـ “المواطن” : إننا نسأل عن الأستاذ معيض؟ أين أنت؟
Abdulsalam Osaydan
هذا عمي وموجود في منطقة الباحه …
Fahad
هذا والدي الشبخ معيض الزهراني حفظه الله