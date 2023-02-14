تباين بآراء النقاد حول أزمة تأجيل مباراة الهلال والفيحاء

تباينت آراء النقاد الرياضيين حول المخطئ وصاحب الحق في أزمة تأجيل مباراة الهلال والفيحاء التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الخميس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي بدلًا من الغد الأربعاء.

تأجيل مباراة الهلال والفيحاء

وكانت رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حيث وصل إلى المباراة النهائية، لكن عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء قال في تصريحات تلفزيونية إن قرار تأجيل المباراة جاء له مفاجئًا ولم يتشاور معه أحد من الرابطة في الأمر.

وعلق الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل قائلًا عن الأمر: “توضح رابطة دوري المحترفين أن: (العدالة والمساواة من المباديء الأساسية في التعامل مع الأندية) .. السؤال هل تعاملتم بنفس المبدأ مع الأندية التي طلبت التأجيل ، واشتراط موافقة النادي الآخر (الخطية) كما حدث مع بعض الأندية ورغم ذلك رفضت طلباتها..!”.

أما الناقد الرياضي عدنان جستنيه فقال: ” ما هذا الذي يحدث في دورينا؟، هل من توضيح من أي مسؤول كان بالاتحاد السعودي لكرة القدم أو رابطة المحترفين أو لجنة المسابقات حرصاً على وضع النقاط على الحروف ولا يفهم أن هناك معاملة خاصة للهلال أو تعتبر حالة سوف تطبق كنظام على كل نادٍ له أي مشاركات خارجية يمنح استثناء كراحة ومكافأة للاعبيه”؟”.

بينما قال الإعلامي صالح الطريقي: ” “نصيحة : الرد بإيضاح لا ينهي الجدل، وستترك الرأي العام منقسمًا بين معلومة ومعلومة مضادة”.

وأضاف: “الحل سهل، ليعرف الرأي العام من قدم معلومة كاذبة، شكوى للجنة الانضباط ضد رئيس الفيحاء، إن حكم لكم بحكم نهائي معلومتكم هي الصحيحة، إن رفضت الدعوى، فرئيس الفيحاء هو الصادق”.

أما محمد الدويش الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني فقال: ” لليوم التالي وبسبب المطر تأجلت مباراة النصر والطائي فتواجد الشك حتى من حلفائهم بينما صمتوا على تأجيلهم المفتوح رغم أنّهم منافسون متضررون”.

توريط الهلال قضية خاسرة

بينما علق الإعلامي الرياضي والناقد في برنامج ” أكشن مع وليد” محمد الشيخ قائلًا: “تأجيل مباراة الهلال والفيحاء هي شأن بين الرابطة ورئيس الفيحاء، ولا دخل للهلال فيها من بعيد أو قريب حيث رفع طلبه بالتأجيل بشكل قانوني ومنطقي في يوم تأهله للمباراة النهائية لكأس العالم وفق بيان الرابطة الواضح والصريح. وإدخال الهلال من إياهم قضية خاسرة قبل أن تبدأ.. هارد لك”.

وقال عبدالعزيز المريسل الإعلامي المنتمي لنادي النصر: ” بيان وتوضيح جميل .. لكن لماذا لم يتم التوقيع على القرار!؟ .. كيف لمثل هذا القرار أن يرسل لنادي دون توقيع !؟ .. من قام بتأجيل المباراة !؟ .. ولماذا في العادة يتم تأجيل المباراة من لجنة المسابقات لكن هذه المباراة تأجلت من الرابطة !؟ .. لماذا لم يوقعه الرئيس التنفيذي أو رئيس الرابطة أو نائبه!؟”.

أما الناقد الرياضي فلاح القحطاني: ” تلقت الرابطة طلباً من نادي الهلال وتمت إحالته لمناقشته “ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل”..! .. موافقة “مبدئية” ووضع خيارات للتأجيل..! .. على أي أساس أو نظام أو لائحة يتم قبول الطلب دون مبررات “قانونية” كما نصت اللائحة..؟ .. وهل أي نادٍ يقدم طلبًا يتم الموافقة عليه..؟ .. بيان ترك الأهم والمهم..!”.