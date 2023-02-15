Icon

تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك Icon اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا Icon لقطات لإنقاذ سيدة 74 عامًا بعد 227 ساعة تحت الأنقاض بتركيا Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن Icon الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح Icon لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3 Icon 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر Icon إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب Icon شرط يحمي تاليسكا من العقوبات بعد تصريحاته عن الهلال Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
المشتبه به الثاني أقر بالذنب

تبرئة متهم بعد سجنه 28 عاماً ظلماً في جريمة قتل بأمريكا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
تبرئة متهم بعد سجنه 28 عاماً ظلماً في جريمة قتل بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألغى قاض أمريكي حكم إدانة لامار جونسون (50 عامًا) من التهمة التي لطالما أنكر ارتكابها، بعد سجنه لمدة 28 عاماً ظلماً في جريمة قتل لم يقترفها.

معركة قضائية

وأصدر القاضي ديفيد ماسون في ولاية ميسوري الأمريكية حكماً ببراءة المتهم لامار جونسون بعد معركة قضائية طويلة قادتها كيم جاردنر، محامية السجين، بمساعدة من جانب مؤسسة “البراءة” التي تعني بالقضايا التي ينفي المدانون فيها ارتكابهم لها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب

Img

البرلمان التركي يصادق على إعلان الطوارئ بالمناطق المنكوبة

وبحسب محامية جونسون، فإن الأخير يخطط لإعادة التواصل مع أسرته، والاستمتاع بالتجارب التي حُرم منها طوال فترة حبسه.

وأفادت المحامية أن الدليل الذي يثبت براءة موكلي كان متاحًا في محاكمته، لكن تم إخفاؤه أو تجاهله من قبل أولئك الذين لم يروا أي قيمة في حياة شاب أسود. وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

تفاصيل القضية

وكان جونسون قد أدين بارتكاب جريمة قتل في أكتوبر 1994 لماركوس بويد، الذي قتل بالرصاص في الشرفة الأمامية لمنزله من قبل رجلين ملثمين.

وأرجعت الشرطة والمدعون جريمة القتل إلى خلاف يتعلق بتجارة المخدرات.

كان جونسون على علاقة ببويد، لكنه أنكر ارتكابه للجريمة قائلًا إنه كان مع صديقته وقت وقوع الحادثة.

بينما أدين جونسون وحُكم عليه بالسجن المؤبد، أقر المشتبه به الثاني، فيل كامبل، بالذنب بتهمة مخففة مقابل عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.

وشهدت صديقة جونسون في ذلك الوقت، إيريكا بارو، بأنها كانت مع جونسون في الليلة التي وقعت فيها الجريمة بأكملها، باستثناء حوالي 5 دقائق عندما غادر منزلها لبيع المخدرات.

وأوضحت بارو في شهادتها أن المسافة بين منزل مشتري المخدرات ومنزل بويد كانت ستجعل من المستحيل على جونسون الوصول إلى هناك والعودة في غضون 5 دقائق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة