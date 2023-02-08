تبرعات إغاثة الشعبين السوري والتركي وصلت 40 مليون ريال

بلغ مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعبين السوري والتركي 40 مليون ريال، عبر منصة ساهم.

142.3 ألف متبرع

ووفقًا للحملة الشعبية لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فقد تبرع بها 142.3 ألف متبرع، وفقًا للإخبارية.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر منصة “ساهم” التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.