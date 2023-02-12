تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تتجاوز 289 مليون ريال

وصل عدد المتبرعين في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا، إلى قرابة المليون متبرع، لتتجاوز قيمة التبرعات 289 مليون ريال حتى الآن، لتضرب أروع الأمثلة عن المملكة حكومة وشعبًا.

وكشفت “منصة ساهم” عن مشاركة نحو 994,733 متبرعًا في الحملة؛ بينما وصل مجموع التبرعات إلى 289,516,888 ريال، وذلك لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر المنصة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

التوجيه الكريم

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.