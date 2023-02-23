تبرعات الحملة السعودية الشعبية تتجاوز 440 مليون ريال

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تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا عبر منصة «ساهم»، 440 مليون ريال منذ انطلاقها ظهر الأربعاء 8 فبراير الجاري، حتى صباح اليوم الخميس.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: sahem.ksrelief.org/SYTR، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776)، فيما ويمكن أيضا تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري IOS و”قوقل بلاي”.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له خلال إطلاق الحملة إن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بمشاركة عدة جهات ووزارات سعودية لدعم المتضررين والمصابين في سورية وتركيا.