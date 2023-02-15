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لإغاثة متضرري ‎زلزال سوريا وتركيا

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوز إجمالي تبرعات الحملة الشعبية ‎السعودية عبر منصة ‎ساهم لإغاثة متضرري ‎زلزال سوريا تركيا 361.6 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 1.6 مليون متبرع.

وفي غضون أسبوع من إطلاقها، وصل حجم التبرعات للحملة الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 356 مليون ريال.

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إغاثة متضرري الزلزال

وتجاوزت المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا (عطاؤكم يخفف عنهم) ما يقرب من مليون و614 ألفًا حتى الآن.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء الماضي، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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