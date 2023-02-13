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لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 320 مليون ريال

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 320 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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وصل حجم تبرعات الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا في اليوم السادس من إطلاقها إلى أكثر من 320 مليون ريال.

مجموع التبرعات

وبلغ مجموع التبرعات حتى لحظة إعداد التقرير 320 مليونًا و132 ألف ريال، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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مجموع المتبرعين

فيما بلغ مجموع المتبرعين مليونًا و140ألفًا و346 مشاركًا، وهو العدد المرشح للزيادة مع استمرار الحملة.

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

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