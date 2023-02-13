تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 320 مليون ريال

وصل حجم تبرعات الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا في اليوم السادس من إطلاقها إلى أكثر من 320 مليون ريال.

مجموع التبرعات

وبلغ مجموع التبرعات حتى لحظة إعداد التقرير 320 مليونًا و132 ألف ريال، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

مجموع المتبرعين

فيما بلغ مجموع المتبرعين مليونًا و140ألفًا و346 مشاركًا، وهو العدد المرشح للزيادة مع استمرار الحملة.

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.