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بزيادة 26 مليون ريال خلال دقيقة واحدة

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال

2023-02-09 الساعة 6:09
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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قفزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم، من 118 مليونًا لتصل إلى 144 مليون ريال خلال دقيقة.

وبحسب “قناة الإخبارية” فإن حجم التبرعات قفز لأكثر من 26 مليون ريال خلال دقيقة واحدة، ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام بشكل مضاعف، لدعم منكوبي زلزال سوريا وتركيا، لتؤكد من خلالها أن المملكة هي “مملكة الإنسانية” الداعمة لكل الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.

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